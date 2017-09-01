Веснина вышла в третий круг US Open, победив Флипкенс

Российская теннисистка Елена Веснина в матче второго тура US Open победила представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты, за это время 18-я ракетка мира допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а в активе бельгийки два эйса, пять двойных и 3 брейка из 11.

В 1/16 финала турнира в США Веснина сыграет с 16-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг