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Веснина вышла в третий круг US Open, победив Флипкенс

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина в матче второго тура US Open победила представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты, за это время 18-я ракетка мира допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а в активе бельгийки два эйса, пять двойных и 3 брейка из 11.

В 1/16 финала турнира в США Веснина сыграет с 16-й ракеткой мира американкой Мэдисон Киз.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Веснина Е. (Россия) - Флипкенс К. (Бельгия) - 6:4, 6:4

Место и дата

01 сентября 02:20, , Онлайн-трансляция

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