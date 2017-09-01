Веснина вышла в третий круг US Open, победив Флипкенс
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Елена Веснина в матче второго тура US Open победила
представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты, за это время 18-я
ракетка мира допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из
девяти, а в активе бельгийки два эйса, пять двойных и 3 брейка из 11.
В 1/16 финала турнира в США Веснина сыграет с 16-й ракеткой
мира американкой Мэдисон Киз.
Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Флипкенс К. (Бельгия) - 6:4, 6:4
Место и дата
01 сентября 02:20, , Онлайн-трансляция
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