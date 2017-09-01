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Кузнецова проиграла Наре в матче второго круга US Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга US Open проиграла японке Куруми Наре со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут, за это время Кузнецова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из девяти, а в активе ее соперницы один эйс, две двойные и шесть брейков.

В третьем круге турнира в США Куруми Нара встретится с представительницей Чехии Луцией Шафажовой.

Нью-Йорк (США)
US Open
Покрытие: хард
Призовой фонд: 24 193 400 долларов
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг

Матч

Нара К. (Япония) - Кузнецова С. (Россия) - 6:3, 3:6, 6:3

Место и дата

01 сентября 00:45, , Онлайн-трансляция

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