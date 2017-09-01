Кузнецова проиграла Наре в матче второго круга US Open

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче второго круга US Open проиграла японке Куруми Наре со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут, за это время Кузнецова трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из девяти, а в активе ее соперницы один эйс, две двойные и шесть брейков.

В третьем круге турнира в США Куруми Нара встретится с представительницей Чехии Луцией Шафажовой.

Нью-Йорк (США)

US Open

Покрытие: хард

Призовой фонд: 24 193 400 долларов

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг