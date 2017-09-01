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Бразилия переиграла Эквадор в матче отбора к ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 15-го тура южноамериканской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Бразилии на своем поле переиграла команду Эквадора со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Паулиньо и Коутиньо, забившие на 69-й и 76-й минутах соответственно.

Бразилия с 36-ю очками лидирует в турнирной таблице, а команда Эквадора расположилась на седьмой строчке, имея в активе 20 очков.

В следующем туре бразильцы 5 сентября на выезде сыграют с Колумбией, а эквадорцы на следующий день примут Перу.

Матч

Бразилия - Эквадор

Место и дата

01 сентября 03:45, , Онлайн-трансляция

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