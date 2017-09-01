Бразилия переиграла Эквадор в матче отбора к ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче 15-го тура южноамериканской квалификации чемпионата
мира-2018 сборная Бразилии на своем поле переиграла команду Эквадора со счетом
2:0.
У победителей встречи голами отметились Паулиньо и Коутиньо,
забившие на 69-й и 76-й минутах соответственно.
Бразилия с 36-ю очками лидирует в турнирной таблице, а
команда Эквадора расположилась на седьмой строчке, имея в активе 20 очков.
В следующем туре бразильцы 5 сентября на выезде сыграют с Колумбией, а эквадорцы на следующий день примут Перу.
Матч
Место и дата
01 сентября 03:45, , Онлайн-трансляция
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