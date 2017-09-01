КХЛ. «Автомобилист» примет «Куньлунь», «Металлург» сыграет с «Амуром» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Куньлунь Ред Стар
Место и дата
01 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 сентября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
01 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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