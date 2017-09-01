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Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания- : -Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Амур
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
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КХЛ. «Автомобилист» примет «Куньлунь», «Металлург» сыграет с «Амуром» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Автомобилист - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

01 сентября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция

Матч

Металлург Мг - Амур

Место и дата

01 сентября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Трактор - Адмирал

Место и дата

01 сентября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Слован - Сибирь

Место и дата

01 сентября 18:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Витязь - Югра

Место и дата

01 сентября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

Матч

ЦСКА - Авангард

Место и дата

01 сентября 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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