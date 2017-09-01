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Чехия – Германия. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018 сборная Чехии сыграет с командой Германии.

Встреча пройдет на поле «Эден Арены» в Праге и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Немцы с 18-ю очками возглавляют группу C, а чехи в ней расположились на третьей строчке, имея в активе девять очков.

В последний раз эти команды встречались в октябре прошлого года в рамках первого круга квалификации ЧМ-2018, тогда встреча завершилась победой Германии со счетом 3:0.

Матч

Чехия - Германия

Место и дата

01 сентября 21:45, , Текстовая трансляция

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