Чехия – Германия. Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче европейской квалификации чемпионата мира-2018
сборная Чехии сыграет с командой Германии.
Встреча пройдет на поле «Эден Арены» в Праге и начнется в
21:45 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Немцы с 18-ю очками возглавляют группу C, а чехи в ней расположились на третьей
строчке, имея в активе девять очков.
В последний раз эти команды встречались в октябре прошлого года в рамках первого круга квалификации ЧМ-2018, тогда встреча завершилась победой Германии со счетом 3:0.
Матч
Место и дата
01 сентября 21:45, , Текстовая трансляция
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