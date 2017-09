«Халл» Слуцкого взял в аренду защитника «Челси»

Защитник «Челси» Фикайо Томори на правах аренды перешел в «Халл Сити», сообщает официальный сайт «тигров».

19-летний англичанин канадского происхождения вторую часть прошлого сезона провел в аренде в «Брайтоне», которому помог выйти в АПЛ. Летом этого года в составе сборной Англии стал чемпионом мира среди игроков до 20 лет.

📑 | Welcome @fikayotomori_!



Fikayo Tomori becomes signing number 1️⃣2️⃣ - arrving on a season-long loan from @ChelseaFC #WelcomeFikayo pic.twitter.com/fsaKMYBBdv