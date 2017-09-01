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Себастьян Феттель: Монца походит «Мерседесу», но у «Феррари» есть надежда

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от предстоящего этапа Формулы-1, который пройдет в Италии.

«Нужно честно сказать, что конфигурация трассы в Монце подходит «Мерседесу», однако наше выступление в Спа дает «Феррари» надежду. Я кое-что понял по итогам Гран При Бельгии. Есть вещи, которые я могу сделать иначе. Но постфактум всегда легко судить о произошедшем.

Монца отличается от Спа. Обычно здесь можно обгонять. Посмотрим, как сложится гонка», – приводит слова Феттеля autosport.com.ru.

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