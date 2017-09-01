В РФПЛ и Европе закрылось ТО, Веснина вышла в 3-й круг US Open, 9 мячей Бельгии и 11 шайб «Салавата». Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.

В РФПЛ и Европе закрылось трансферное окно, наш сайт вел текстовую трансляцию этого события.

Форвард «Монако» Килиан Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен».

Лондонский «Челси» пополнился защитником «Торино» Давиде Дзаппакостой и полузащитником «Лестера» Дэнни Дринкуотером, за обоих игроков «синие» отдали более 65 миллионов евро.

Защитник «Ростова» Миха Мевля стал игроком «Зенита».

«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Аекса Окслейд-Чемберлена.

Российская теннисистка Елена Веснина победила Кирстен Флипкенс и вышла в третий круг US Open. Ее соотечественница Светлана Кузнецова проиграла японке Куруми Наре.

Михаил Южный также покинул теннисный турнир в США, уступив швейцарцу Роджеру Федереру.

В европейской квалификации ЧМ-2018 французы разгромили голландцев, забив четыре безответных мяча.

В параллельной встрече бельгийцы отправили девять мячей в ворота сборной Гибралтара.

Хет-трик Криштиану Роналду помог Португалии обыграть Фарерские острова.

В матче КХЛ «Салават Юлаев» забросил 11 шайб в ворота «Сочи».

Видео дня: Витсель забил роскошный мяч в ворота Гибралтара, после чего был удален

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