В РФПЛ и Европе закрылось ТО, Веснина вышла в 3-й круг US Open, 9 мячей Бельгии и 11 шайб «Салавата». Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра пятницы.
В РФПЛ и Европе закрылось трансферное окно, наш сайт вел текстовую трансляцию этого события.
Форвард «Монако» Килиан Мбаппе перешел в «Пари Сен-Жермен».
Лондонский «Челси» пополнился защитником «Торино» Давиде Дзаппакостой и полузащитником «Лестера» Дэнни Дринкуотером, за обоих игроков «синие» отдали более 65 миллионов евро.
Защитник «Ростова» Миха Мевля стал игроком «Зенита».
«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Аекса Окслейд-Чемберлена.
Российская теннисистка Елена Веснина победила Кирстен Флипкенс и вышла в третий круг US Open. Ее соотечественница Светлана Кузнецова проиграла японке Куруми Наре.
Михаил Южный также покинул теннисный турнир в США, уступив швейцарцу Роджеру Федереру.
В европейской квалификации ЧМ-2018 французы разгромили голландцев, забив четыре безответных мяча.
В параллельной встрече бельгийцы отправили девять мячей в ворота сборной Гибралтара.
Хет-трик Криштиану Роналду помог Португалии обыграть Фарерские острова.
В матче КХЛ «Салават Юлаев» забросил 11 шайб в ворота «Сочи».
Видео дня: Витсель забил роскошный мяч в ворота Гибралтара, после чего был удален
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