Сергей Базаревич: Роль Карасева оказалась больше, чем мы предполагали

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич оценил готовность команды перед стартом Евробаскета-2017.

– Времени всегда хочется побольше, – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ. – В какой-то мере на подготовку повлияли травмы – того же Шведа, когда он не поехал на турнир в Казань. Это вообще стало очень непростой вещью. В прошлом году мы фактически играли без него. Тогда для всех я был новым тренером в этом статусе. Но все складывалось довольно бодро.

В этом же году в какой-то мере проявился «синдром второго сезона». У нас были определенные непростые моменты, которые даже не связаны с тем, что команда проигрывала. Но в этом, может быть, и «плюс». Не должно быть все радужно и гладко. Однако ответы на все вопросы дадут только сами игры.

– Удалось решить проблему, возникшую в связи с травмой Сергея Карасева?

– Проблема возникла у меня. Думал, что все знают и помнят то, что было в прошлом году. И мы будем готовиться по нарастающей. Но так не получилось. Пришлось вернуться к каким-то вещам. И одной из причин этого оказалась как раз травма Сергея.

На самом деле, роль Карасева оказалась больше, чем мы предполагали. Своим пониманием того, где нужно встать, что сделать, где оказаться в необходимый момент, где на себя не брать инициативу, он помогал создавать достаточно гармоничную игру. Особенно в нападении. Мы-то думали, что все сразу вернется. А в первых играх ничего и не было. Стало возвращаться лишь потом.

Евробаскет-2017 продлится до 17 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет в Стамбуле с Турцией (1 сентября), Сербией (2 сентября), Бельгией (4 сентября), Латвией (5 сентября) и Великобританией (7 сентября). В 1/8 финала выходят по четыре лучшие команды из каждой группы.

Матч Турция – Россия начнется сегодня в 21:00 (мск).