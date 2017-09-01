Гилерме: Говорю футболистам, что в России лучше, чем в Бразилии

Вратарь «Локомотива» Гилерме – о десяти годах карьеры в России.

– Сколько футболистов за это время советовались с вами перед приездом в Россию?

– Очень много! Даже агенты звонили. Причем не все они устраивали своих клиентов именно в «Локомотив». Меня спрашивали о том, хорошие ли условия для жизни, какая инфраструктура у того или иного клуба. Я всегда пытался говорить правду.

– Таких агентов и игроков было много? Больше ста?

– Никогда не считал, но точно меньше ста.

– Самый ценный совет, который вы давали этим игрокам и агентам?

– В первую очередь говорю, что в быту тут намного лучше, чем в Бразилии. Можно спокойно жить с семьей. К тому же тебя больше уважают болельщики. И это тоже важный момент. К сожалению, в Бразилии болельщики становятся очень агрессивными, когда у команды что-то не получается. Да и в целом в Бразилии сейчас много жестокости. Так что в России в этом плане куда спокойнее. И этот факт для меня очень важен.

Интервью Гилерме в ближайшее время на Sovsport.ru.