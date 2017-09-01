Криштиану Роналду: Уже давно хотел забить ножницами

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем голе ножницами в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Фарерскими островами (5:1) на «Эштадиу ду Бесса» в Порту.

«Уже давно хотел забить так, – приводит Marca слова португальца. – У меня еще не было возможности посмотреть повтор, но надеюсь, мне понравится. Теперь нас ждет матч с Венгрией. Поедем туда за победой».

Напомним, Роналду забил три гола в ворота Фарерских островов и стал единоличным лидером в списке бомбардиров отборочного турнира. В шести матчах 32-летний форвард забил 14 голов.

Добавим, что Португалия остается на втором месте в группе B, отставая на три очка от Швейцарии, которой проиграла в стартовом матче.

Матч Венгрия – Португалия пройдет 3 сентября на «Групанама Арене» в Будапеште.