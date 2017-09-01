Криштиану Роналду: Уже давно хотел забить ножницами
Форвард сборной
Португалии Криштиану Роналду высказался о своем голе ножницами в матче
отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Фарерскими островами (5:1) на «Эштадиу
ду Бесса» в Порту.
«Уже давно хотел забить так, – приводит Marca слова португальца. – У меня еще не было возможности посмотреть повтор, но надеюсь, мне понравится. Теперь нас ждет матч с Венгрией. Поедем туда за победой».
Напомним, Роналду забил три гола в ворота Фарерских островов и стал единоличным лидером в списке бомбардиров отборочного турнира. В шести матчах 32-летний форвард забил 14 голов.
Добавим, что Португалия остается на втором месте в группе B, отставая на три очка от Швейцарии, которой проиграла в стартовом матче.
Матч Венгрия – Португалия пройдет 3 сентября на «Групанама Арене» в Будапеште.
Матч
Португалия - Фарерские острова - 5:1 (2:1)
Голы
Роналду 3 (1:0). Роналду 28 (2:0 - пен.). Бальдвинссон 38 (2:1). Карвалью 58 (3:1). Роналду 65 (4:1). Оливейра 85 (5:1).
Состав
Португалия: Патрисиу, Фонте, Элизеу, Соареш, Пепе, Моутинью, Силва Б., Мариу, Карвалью, Роналду, Силва А.
Фарерские острова: Нильсен, Давидсен В., Грегерсен, Феро, Бальдвинссон, Ватинхаммар, Якобсен, Йоэнсен, Серенсен, Наес, Эдмундсон
Судья:
Срджан Йованович (Сербия)
Место и дата
31 августа 21:45, Драгау, Онлайн-трансляция