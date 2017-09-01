Тома Лемар: Я счастлив в «Монако» и собираюсь провести хороший сезон с командой

Полузащитник «Монако» Тома Лемар заявил, что рад остаться в клубе, несмотря на интерес со стороны «Арсенала».

«Я игрок «Монако», и я очень счастлив в клубе, – приводит FourFourTwo слова француза. – Теперь собираюсь провести хороший сезон со своей командой, постараюсь прогрессировать и двигаться вперед вместе с «Монако».

Накануне Лемар в составе сборной Франции провел полный матч с Голландией (4:0) и сделал дубль.

«Я готовился к игре как обычно: не забивал голову слухами. Был сосредоточен на матче, и это все, что меня волновало», – добавил Лемар.

Накануне сообщалось, что «Арсенал» предложил за 21-летнего полузащитника 90 миллионов фунтов, но получил отказ от монегасков, которые ранее продали Килиана Мбаппе, Бернарду Силву, Бенжамена Менди и Тьемуэ Бакайоко.

Лемар начал третий сезон в составе действующих чемпионов Франции.

Летнее трансферное окно закрылось в Европе накануне.