Гилерме: Из тренеров «Локо» больше всех удивил Кучук
Вратарь «Локомотива»
Гилерме – о десяти годах карьеры в России.
– Лучший тренер за
эти десять лет в «Локомотиве»?
– Ну это самый сложный вопрос, – улыбается Гилерме. – Юрий Семин, конечно. Именно с ним я работал больше всего.
– Семин изменился с
2010 года?
– Как человек остался прежним. А как тренер прогрессировал вместе с командой. Ведь за это время в футболе многое поменялось.
– Кто из тренеров
«Локомотива» больше всех вас удивил?
– Леонид Кучук, вот кто очень удивил. На тот момент он ведь был неизвестным тренером. Когда Кучук пришел в «Локо», я по первым дням работы с ним понял, что мы сможем провести успешный сезон. Его работа всегда была хорошо продумана: много тактики, организации в игре.
Интервью Гилерме в ближайшее время на Sovsport.ru.