Гилерме: Из тренеров «Локо» больше всех удивил Кучук

Вратарь «Локомотива» Гилерме – о десяти годах карьеры в России.

– Лучший тренер за эти десять лет в «Локомотиве»?

– Ну это самый сложный вопрос, – улыбается Гилерме. – Юрий Семин, конечно. Именно с ним я работал больше всего.

– Семин изменился с 2010 года?

– Как человек остался прежним. А как тренер прогрессировал вместе с командой. Ведь за это время в футболе многое поменялось.

– Кто из тренеров «Локомотива» больше всех вас удивил?

– Леонид Кучук, вот кто очень удивил. На тот момент он ведь был неизвестным тренером. Когда Кучук пришел в «Локо», я по первым дням работы с ним понял, что мы сможем провести успешный сезон. Его работа всегда была хорошо продумана: много тактики, организации в игре.

Интервью Гилерме в ближайшее время на Sovsport.ru.