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Хорхе Сампаоли: После матча с Уругваем остался горький вкус

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Уругваем (0:0) на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео.

«Из-за ситуации в турнирной таблице нам нужна была победа, – приводит FourFour Two слова Сампаоли. – А этот результат оставляет нас за пределами прямого попадания на чемпионат мира. Поэтому после игры осталось горькое вкус».

Также новый главный тренер команды, проводивший первый официальный матч с «альбиселесте», высказался об игре форвардов Лионеля Месси, Пауло Дибалы и Мауро Икарди.

«Они старались, у них появлялись шансы. На Икарди даже могли назначить пенальти. Месси был великолепен. На протяжении всей игры мы видели, как он брал игру на себя и провел очень хороший матч», – добавил Сампаоли.

Сборная Аргентины осталась на пятом месте, которое позволяет продолжить борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира через стыковые матчи. При этом отставание от второго места составляет всего два очка.

В 16-м туре отборочного турнира в ночь на 6 сентября Аргентина примет Венесуэлу в Буэнос-Айресе.

Матч

Уругвай - Аргентина - 0:0

Место и дата

01 сентября 02:00, , Онлайн-трансляция

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