Евгений Плющенко: Сотникова пришла ко мне, а не я за ней

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о дальнейшем развитии карьеры Аделины Сотниковой.

- Это она пришла ко мне, а не я за ней. Я ни в коем случае никого не переманивал, не просил, не умолял. Она мне позвонила и сказала: «Жень, я хочу с тобой встретиться». Я ответил: «Приезжай ко мне в школу». Потом она произнесла те самые слова.

Я обозначил свое условие. Если ты готова тренироваться в полную силу, давай работать. Вот и весь разговор.

Я разговаривал с ней на темы будущего тогда, и она твердо говорила: «Я буду продолжать спортивную карьеру». Я говорил ей: «Это очень сложно. Безумно сложно». Но она все равно стояла на своем. А сейчас я ей открыто сказал: «Аделина, главное, чтобы наше намерение пропустить лишь этот сезон, не осталось на словах. Нам надо выйти и соревноваться в следующем году. Пускай мы будем начинать с маленьких соревнований. Я же тоже с них начинал, где-нибудь в Риге. А потом уже до больших дойдем». Я прекрасно знаю, как готовиться в той ситуации, в которой оказалась Аделина. Но вокруг нас много злых языков, - рассказал Плющенко.

Напомним, олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова пропустит сезон-2017/18 и Олимпиаду в Пхенчхане из-за травмы.





