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Сергей Фурсенко: У «Зенита» нет проблем с финансовым fair play

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвел итоги летней трансферной кампании клуба.

«С точки зрения экономической «Зенит» очень хорошо справился в это трансферное окно. С точки зрения финансового fair play у нашего клуба вообще нет никаких проблем. К тому же мы купили и молодых игроков, которые имеют возможности роста и, в частности, роста их трансферной стоимости», – приводит «Р-Спорт» слова Фурсенко.

Напомним, в летнее трансферное окно «Зенит» подписал контракты с 14 игроками. Новичками команды стали: защитники Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Томас Рукас, Денис Терентьев, полузащитники Дмитрий Богаев, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, а также форварды Себастьян Дриусси, Андрей Панюков и Дмитрий Полоз.

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