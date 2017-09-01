Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания- : -Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Амур
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Муса отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса не будет играть за «Халл Сити» на правах аренды.

По информации Hull Daily Mail, сам футболист в последний момент отказался переходить в команду Леонида Слуцкого.

Отметим, что Ахмед Муса ранее уже играл под руководством Слуцкого в ЦСКА.

Летом 2016 года он перешел в «Лестер» за 19,5 миллиона евро, но не смог закрепиться в основном составе «лис».

«Халл Сити» после пяти туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице английского чемпионшипа.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Халл» Слуцкого взял в аренду защитника «Челси»Защитник «Челси» Фикайо Томори на правах аренды перешел в «Халл Сити», сообщает официальный сайт «тигров».«Ростов» арендовал у «Бристоль Сити» исландца МагнуссонаИсландский защитник Хердур Магнуссон перешел в «Ростов» на правах аренды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к клубу.Молло стал игроком «Фулхэма»Бывший полузащитник «Зенита» и «Крыльев Советов» Йоан Молло перешел в «Фулхэм». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Муса может перейти из «Лестера» в «Халл Сити»Нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса может стать игроком «Халл Сити».Полузащитник сборной Австралии Ирвайн стал игроком «Халл Сити» (фото)Полузащитник «Бертона» Джексон Ирвайн продолжит карьеру в «Халл Сити».
Футбол
«Интер» отказался от подписания Мустафи из-за высокой трансферной стоимости
Футбол
Муса отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого
Фигурное катание
Евгений Плющенко: Сотникова пришла ко мне, а не я за ней
Футбол
Сергей Фурсенко: У «Зенита» нет проблем с финансовым fair play
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Ахмед Муса
Ахмед Мусавсе новости
Чемпионшип
Чемпионшиптаблицакалендарьстатистикатексты/новости