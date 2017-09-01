Муса отказался переходить в «Халл Сити» Слуцкого

Нападающий «Лестера» и сборной Нигерии Ахмед Муса не будет играть за «Халл Сити» на правах аренды.

По информации Hull Daily Mail, сам футболист в последний момент отказался переходить в команду Леонида Слуцкого.

Отметим, что Ахмед Муса ранее уже играл под руководством Слуцкого в ЦСКА.

Летом 2016 года он перешел в «Лестер» за 19,5 миллиона евро, но не смог закрепиться в основном составе «лис».

«Халл Сити» после пяти туров занимает восьмую строчку в турнирной таблице английского чемпионшипа.





