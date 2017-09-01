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Евгений Тищенко: Надеюсь в финале чемпионата мира подарить зрителям красивый бой

Источник:  Федерация бокса РоссииКомментарии

Российский тяжеловес Евгений Тищенко поделился ожиданиями от финального поединка на чемпионате мира, который проходит в Гамбурге.

- Я чувствовал соперника, в третьем раунде оставались силы, чтобы еще прибавить. Этим поединком я больше всего доволен на чемпионате мира. Психологически этот чемпионат самый сложный для меня, и надеюсь, что со своим следующим соперником в финале мы подарим зрителям красивый бой, - цитирует Тищенко официальный сайт Федерации бокса России.

В споре за золото Евгений Тищенко сразится с кубинецем Эрисланди Савоном, который на стадии полуфинала победил представителя Казахстана Василия Левита. 

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