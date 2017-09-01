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Петр Счастливый: Были шансы играть в КХЛ, но все смотрят в паспорт

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

38-летний нападающий новокузнецкого «Металлурга» Петр Счастливый в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о переходе в «Кузню» и поделился ожиданиями от сезона в ВХЛ.

– Я подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона. Уже сыграл за команду шесть матчей. Это, конечно, мало, но будет еще одна контрольная игра дома, и потом уже начнется сезон. С каждым матчем мы играем все лучше. Будем стараться как можно больше понимать друг друга.

– Поехали в Новокузнецк, потому что не было предложений из КХЛ?
– Я хочу играть, и если будут предложения – рассмотрим. Были шансы играть в КХЛ, шли переговоры. Но все смотрят в паспорт, к сожалению. Ничего страшного, буду доказывать игрой в ВХЛ, что заслуживаю выступать в КХЛ. Сейчас не имеет значения, какие команды хотели меня видеть. «Нью-Йорк Рейнджерс», может (смеется). Я играю за «Металлург».

– Задачи ставили перед командой? Наверняка плей-офф – это самый минимум.
– Мы приедем в Новокузнецк, встретимся с руководством и там обсудим. Сейчас у нас строится команда, чтобы она в ВХЛ была как можно выше и добилась лучших результатов.

– Какое у вас отношение к истории с исключением «Кузни» из КХЛ?
– Подробностей не знаю, но мне жаль, что так произошло. Будем доказывать и двигаться дальше.

– Сами сколько еще рассчитываете отыграть?
– У меня контракт действует до 30 апреля. Хочу играть на максимуме с большим удовольствием и добиться высоких результатов, – сказал Счастливый в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, в августе Петр Счастливый стал игроком новокузнецкого «Металлурга» и подписал контракт с командой до конца сезона.

В прошлом сезоне нападающий выступал за рижское «Динамо», провел 46 матчей регулярного чемпионата и набрал 12 (6+6) очков.

В мае 2017-го на совете директоров КХЛ было принято решение сократить состав участников лиги с 29 до 27 клубов. Помимо «Медвешчака», который перешел в австрийскую лигу, был исключен новокузнецкий «Металлург». В сезоне 2017/18 команда сыграет в ВХЛ.

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