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«Интер» отказался от подписания Мустафи из-за высокой трансферной стоимости

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи не перешел в «Интер» из-за того, что итальянцы посчитали завышенными запросы «канониров».

«Единственные переговоры по переходу центрального защитника мы вели относительно Шкодрана Мустафи, – приводит FourFourTwo слова спортивного директора «Интера» Пьеро Аузилио. – Но когда мы узнали требования его клуба, мы отказались от этого варианта».

Также Аузилио подвел итоги всей летней трансферной кампании «нерадзурри».

«Сохранение Ивана Перишича – это на самом деле отличное приобретение. Мы убеждены, что подписали игроков, которые отлично подходят нашему проекту. И «Интер» доказал, что готов к сезону».

Добавим, что Мустафи провел один сезон в «Арсенале» после перехода из «Валенсии».

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