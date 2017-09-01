Эден Азар: Возможно, я стою 300 миллионов евро

Атакующий полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал последние сделки суперклубов на трансферном рынке.

- Не знаю, сколько стоил бы я, перейди в другой клуб... Может быть, 300 миллионов евро? Все зависит от условий рынка.

Неймар – бразилец, у него большой потенциал, он на год младше меня и играл в «Барселоне».

Трансферная стоимость также зависит от твоего контракта и от многих других деталей. Посмотрим, сколько я буду стоить, если дело когда-нибудь дойдет до трансфера, - заявил Азар.

Напомним, Эден Азар играет за «Челси» с 2012 года.

