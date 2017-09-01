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Давиде Дзаппакоста: Вчера был лучший день в моей жизни

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Защитник Давиде Дзаппакоста прокомментировал свой переход в «Челси» в последний день летнего трансферного окна.

«Это был необычный день, но в то же время – лучший в моей жизни. Перейти в «Челси» – отличная возможность для меня и развития моей карьеры. Конечно, я в восторге. Все прошло здорово, и я очень доволен, что оказался здесь. Хочу, чтобы у болельщиков был повод гордиться.

Я немного знаком с Антонио Конте. Я тренировался у него несколько недель, когда он вызывал меня в сборную. И из того опыта я понял, что он отличный тренер, который всегда хочет побеждать и развиваться, что очень хорошо для игроков, потому что он может передать нам свою философию», – приводит слова Дзаппакосты официальный сайт «Челси».

Напомним, ранее 25-летний итальянец провел два сезона за «Торино», а до этого играл за «Авеллино» и Аталанту». «Торино» получил за Дзаппакосту 23 миллиона евро. Также в договоре между клубами прописаны различные бонусы.

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