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Руслан Нигматуллин: Лунев готов конкурировать с Акинфеевым в сборной России

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высоко оценил уровень игры вратаря «Зенита» Андрея Лунева. 

- Из вратарей мне очень нравится Андрей Лунев. Он показывает очень хорошую, уверенную игру в своем клубе. Мне кажется, Лунев реально готов конкурировать с Игорем Акинфеевым. А в целом, у каждого еще есть шанс проявить себя и попасть на чемпионат мира-2018, — заявил Нигматуллин.

Напомним, 3 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с московским «Динамо».

Андрей Лунев ранее защищал цвета «Уфы». 

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