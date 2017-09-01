Руслан Нигматуллин: Лунев готов конкурировать с Акинфеевым в сборной России

Бывший голкипер сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высоко оценил уровень игры вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

- Из вратарей мне очень нравится Андрей Лунев. Он показывает очень хорошую, уверенную игру в своем клубе. Мне кажется, Лунев реально готов конкурировать с Игорем Акинфеевым. А в целом, у каждого еще есть шанс проявить себя и попасть на чемпионат мира-2018, — заявил Нигматуллин.



Напомним, 3 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с московским «Динамо».

Андрей Лунев ранее защищал цвета «Уфы».

