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Сергей Карякин: К сожалению, подготовка к Кубку мира получилась короткой

Источник:  ТАССКомментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от Кубка мира-2017. 

- Подготовка прошла хорошо, хотя, к сожалению, она была короткой, просто из-за банального отсутствия времени. Плюс, я еще до конца не акклиматизировался после возвращения из Сент-Луиса, но к Кубку мира я буду в оптимальной форме. Буду доволен, если дойду до полуфинала, это задача-минимум, - заявил Карякин.

Кубок мира по шахматам пройдет в Тбилиси 2-28 сентября. В нем впервые в истории примет участие действующий чемпион мира - норвежец Магнус Карлсен.




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