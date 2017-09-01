Сергей Карякин: К сожалению, подготовка к Кубку мира получилась короткой
Источник: ТАССКомментарии
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поделился ожиданиями от Кубка мира-2017.
- Подготовка прошла хорошо, хотя, к сожалению, она была короткой, просто из-за банального отсутствия времени. Плюс, я еще до конца не акклиматизировался после возвращения из Сент-Луиса, но к Кубку мира я буду в оптимальной форме. Буду доволен, если дойду до полуфинала, это задача-минимум, - заявил Карякин.
Кубок
мира по шахматам пройдет в Тбилиси 2-28 сентября. В нем впервые в
истории примет участие действующий чемпион мира - норвежец Магнус
Карлсен.
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