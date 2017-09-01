Начальник отдела строительного контроля «Лужников»: Трудно было сохранить исторический фасад арены

Начальник отдела строительного контроля «Лужников» рассказал о том, что было самым трудным в процессе реконструкции стадиона.

– Сейчас, конечно, кажется, что все это хорошо и быстро – нет, это было сложно.

Основная трудность заключалась в том, чтобы сохранить исторический фасад. Для того, чтобы удержать кровлю при разборе, мы устанавливали крестовые соединения, которые создали стесненные условия. Конечно, дешевле было бы все это снести, заново поднять и облицевать. Если бы мы работали по открытому месту, все было бы ещё дешевле. Но даже с этим фактором стоимость стадиона получилась вполне умеренной, – цитирует Мурата Ахмадиева «Собеседник».

Напомним, в «Лужниках» состоится матч открытия чемпионата мира-2018, а также финальная встреча.

