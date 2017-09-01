Владислав Гавриков: Я взял номер не в честь Коня-Огня

Защитник СКА Владислав Гавриков не знал, под каким номером выступает клубный талисман Конь-Огонь.



- Владислав, меня раз десять уже люди спрашивали, а я не знаю, что ответить: ваш 46-й номер — дань уважения Коню-Огню?

- Смело отвечайте: «Нет». Когда брал этот номер, не был в курсе насчет него. Нет, Коня-Огня я, конечно, уважаю, но только потом узнал, что он под 46-м номером выступает. А кого это интересует-то?

- Любителей хоккея. Есть даже версия, что вы очень лошадей любите, оттого и номер такой взяли…

- Лошади, безусловно, благородные животные, но они тут ни при чем. Просто раньше я играл под шестым и четвертым номерами, а в СКА они оказались заняты, - рассказал Гавриков в интервью изданию «Спорт день за днем».

Ранее игрок сборной России Владислав Гавриков защищал цвета ярославского «Локомотива».

