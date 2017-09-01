Илья Геркус: Дело не в финансовых запросах Дзюбы. Переговоры шли, но, увы, не получилось

«Локомотив» не смог договориться о переходе нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

- Дело не в финансовых запросах Дзюбы. Переговоры шли, но, увы, не получилось. Причины мы не будем раскрывать. Желаем ему удачи!, - цитирует Геркуса «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба, который перестал попадать в стартовый состав «Зенита» с приходом в клуб Роберто Манчини, может оказаться в московском «Локомотиве».

