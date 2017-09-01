Бывший врач «Зенита»: Перед массажем Халку приходилось проводить ударно-волновую терапию
Бывший врач «Зенита»
Михаил Гришин рассказал о работе с итальянским тренером Лучано Спаллетти и
бразильцем Халком.
– Лучано – позер и артист, со своей харизмой, – сказал
Гришин в интервью «Спорт день за днем». – Придумывал для игроков необычные
тимбилдинги. Мог, например, свозить команду на флорентийский футбол – жесткий
вид спорта, в котором присутствуют помимо футбола бокс и борьба. Его пытались
даже запретить. Но я могу сказать, что это футбол настоящих мужчин. Спаллетти
часто водил команду в ресторан, дарил футболистам подарки, старался создать
семейную атмосферу.
– Халк поражал своими
антропометрическими данными?
– Да. В этом плане тяжелее всего было массажистам. Перед тем как делать процедуру, приходилось проводить ударно-волновую терапию. Обычно это делают для лечебных целей, например при спазмах. А в случае с Халком это была необходимость, потому что только после этого массажист мог его размять.