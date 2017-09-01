Бывший врач «Зенита»: Перед массажем Халку приходилось проводить ударно-волновую терапию

Бывший врач «Зенита» Михаил Гришин рассказал о работе с итальянским тренером Лучано Спаллетти и бразильцем Халком.

– Лучано – позер и артист, со своей харизмой, – сказал Гришин в интервью «Спорт день за днем». – Придумывал для игроков необычные тимбилдинги. Мог, например, свозить команду на флорентийский футбол – жесткий вид спорта, в котором присутствуют помимо футбола бокс и борьба. Его пытались даже запретить. Но я могу сказать, что это футбол настоящих мужчин. Спаллетти часто водил команду в ресторан, дарил футболистам подарки, старался создать семейную атмосферу.

– Халк поражал своими антропометрическими данными?

– Да. В этом плане тяжелее всего было массажистам. Перед тем как делать процедуру, приходилось проводить ударно-волновую терапию. Обычно это делают для лечебных целей, например при спазмах. А в случае с Халком это была необходимость, потому что только после этого массажист мог его размять.