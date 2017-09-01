Дэнни Дринкуотер: «Челси» – лучшее место для того, чтобы завоевывать трофеи

Полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер прокомментировал свой переход в лондонский клуб из «Лестера».

- Я рад быть игроком «Челси» и не могу дождаться начала работы на новом месте. Чтобы оказаться здесь, пришлось пройти длинное приключение, но я очень счастлив и с нетерпением жду возможности помочь клубу выиграть больше трофеев.

«Челси» - лучшее место для этого. Никогда не испытывал такие эмоции. Было разочарование, восторг, волнение. Я благодарен всем за этот трансфер. В «Лестере» всё было хорошо, но после победы в Премьер-лиге я чувствовал, что хочу выиграть больше трофеев. «Челси» - лучшее место для этого. Я набрался опыта и готов продемонстрировать это, - заявил футболист.

Напомним, «Челси» заплатил «Лестеру» за Дринкуотера 38 миллионов евро.

