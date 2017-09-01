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Манчини пожелал скорейшего выздоровления мотогонщику Валентино Росси

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини пожелал скорейшего выздоровления девятикратному чемпиону мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Валентино Росси.

Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на инстаграм итальянского специалиста.

Напомним, Валентино Росси получил перелом берцовой кости в результате аварии.

Роберто Манчини прошедшим летом сменил на посту главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. В данный момент питерский клуб лидирует в чемпионате России.

Mi dispiace molto per #ValentinoRossi. Gli faccio un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo presto in pista. Forza Vale!

Публикация от Roberto Mancini (@mrmancini10)

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