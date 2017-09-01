ВИДЕО ДНЯ: Болельщик столкнул гонщика «Катюши» в яму на 12-м этапе «Вуэльты»
Велогонщик «Катюши»
Максим Бельков попал под атаку болельщика на 12-м этапе «Вуэльты».
На одном из подъемов болельщик выбежал на трассу и столкнул российского велогонщика в кювет. Бельков упал за ограждение и свалился в яму.
«Парень в красной футболке выбежал на трассу, толкнул меня, и я свалился в канаву. Это просто возмутительно! Надеюсь, что у кого-нибудь есть видео этого происшествия», – рассказал Бельков.
Reaction of @belkovmaxim to aggression in today's stage #LV2017. Respect for not having reacted in-race, Max. Crazy world today. @lavuelta pic.twitter.com/X6aYdxgz6D— Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 31 августа 2017 г.
Отметим, что 32-летний гонщик «Катюши» занимает 141-е место в общей классификации.
Напомним, в нынешнем сезоне «Вуэльта» проходит по маршруту Ним – Мадрид. В пятницу на 13-м этапе гонщики проедут по равнине между Коином и Томаресом.