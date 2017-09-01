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ВИДЕО ДНЯ: Болельщик столкнул гонщика «Катюши» в яму на 12-м этапе «Вуэльты»

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Велогонщик «Катюши» Максим Бельков попал под атаку болельщика на 12-м этапе «Вуэльты».

На одном из подъемов болельщик выбежал на трассу и столкнул российского велогонщика в кювет. Бельков упал за ограждение и свалился в яму.

«Парень в красной футболке выбежал на трассу, толкнул меня, и я свалился в канаву. Это просто возмутительно! Надеюсь, что у кого-нибудь есть видео этого происшествия», – рассказал Бельков.

Отметим, что 32-летний гонщик «Катюши» занимает 141-е место в общей классификации.

Напомним, в нынешнем сезоне «Вуэльта» проходит по маршруту Ним – Мадрид. В пятницу на 13-м этапе гонщики проедут по равнине между Коином и Томаресом.

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