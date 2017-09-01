Руни арестован по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни был арестован по подозрению в вождении машины в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в минувший четверг, когда полиция остановила автомобиль 31-летнего форварла рядом с его домом в графстве Чешир.

Руни живет в этом районе уже 12 лет, его дом расположен недалеко от клубной базы «Эвертона».

Напомним, минувшим летом Уэйн Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед».

