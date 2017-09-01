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«Лестер» потребует объяснений от Мареза

Источник:  The TelegraphКомментарии

Полузащитника «Лестера» Рияда Мареза ждет серьезный разговор с руководством клуба после того, как игрок вернется из расположения сборной Алжира, сообщает The Telegraph.

В четверг 26-летний Марез с разрешения тренеров национальной команды вылетел в Лондон, где пытался договориться о своем переходе в другой клуб. Информацию об этом распространил официальный твиттер Федерации футбола Алжира, и она стала полной неожиданностью для «Лестера».

Ранее клуб отказался продавать полузащитника в «Рому», потребовав за него цену в 50 миллионов фунтов. А до переговоров с «Челси», «Тоттенхэмом» и «Барселоной» дело не дошло.

В итоге попытка Мареза трудоустроить себя в другую команду оказалась неудачной, и он вылетел обратно в Алжир. А по возвращении из сборной игроку придется объяснить свои действия руководству «Лестера».

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