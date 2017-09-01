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Илья Геркус: «Локомотив» может быть доволен тем, как прошло трансферное окно

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал приобретения клуба во время летнего трансферного окна.

- Мы довольны, как прошло трансферное окно. Всегда не удается все, что планируешь. Но команду мы все равно укрепили. Сейчас у нас сбалансированный состав, готовый к выполнению задач, поставленных перед началом сезона.

Мы взяли Эдера, у нас несколько нападающих, есть вариативность в атаке. Есть Фарфан, Эдер, скоро поправится Ари, есть Артем Галаджан. У нас четыре форварда на одну позицию, серьезная конкуренция, - заявил Геркус.

В данный момент «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

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