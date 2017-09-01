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«Трактор» продлил контракт с Бэйленом

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен подписал новый контракт с клубом, который рассчитан до конца сезона 2018/2019.

27-летний американец с белорусским паспортом перешел в «Трактор» в мае нынешнего года, заключив соглашение на один год. На старте нового сезона Бэйлен провел четыре матча и забил один гол.

Ранее защитник выступал за минское «Динамо» (2014-2016). Всего на его счету 122 матча в КХЛ и набрал 81 (23+58) очко. Минувший сезон он завершал в Швеции за «Векше Лейкерс».

В прошлом сезоне он сыграл за сборную Белоруссии на олимпийском квалификационном турнире.

«Трактор» одержал две победы в четырех матчах и занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ.

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