Генменеджер «Вашингтона»: Мы говорили с Овечкиным о том, что ему нужно сбросить лишний вес

Эксперт «Матч ТВ» Александр Гуськов ответил на вопросы о главных событиях стартового отрезка чемпионата.

Александр Гуськов: Зарипов потянет в НХЛ Эксперт «Матч ТВ» Александр Гуськов ответил на вопросы о главных событиях стартового отрезка чемпионата.

Сергей Федоров: Уверен, что Зарипову предложат контракт в НХЛ

Сергей Федоров: Уверен, что Зарипову предложат контракт в НХЛ Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров оценил шансы нападающего Даниса Зарипова заключить контракт с клубом НХЛ.