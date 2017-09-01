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Генменеджер «Вашингтона»: Мы говорили с Овечкиным о том, что ему нужно сбросить лишний вес

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан был не удовлетворен физическими кондициями капитана команды Александра Овечкина. 

- Мы обсуждали этот вопрос. Скорости в хоккее увеличиваются, а он становится старше. Ему надо адаптироваться к новым условиям, чтобы играть эффективно», – сказал Маклеллан. Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря «Вашингтона», - заявил Маклеллан.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» во втором раунде плей-офф НХЛ в сезоне-2016/17. 

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