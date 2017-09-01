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Елена Остапенко: Моя задача – отобраться на итоговый турнир в Сингапуре

Источник:  US OpenКомментарии

12-я ракетка мира Елена Остапенко прокомментировала победу над Сораной Кырстей из Румынии (6:4, 6:4) во втором круге US Open в Нью-Йорке.

– Это был хороший матч, – приводит слова Остапенко официальный сайт турнира. – Она играла очень хорошо. У нас были классные розыгрыши, потому что мы обе играем в довольно агрессивном стиле. Думаю, мне удалось быть чуть лучше в ключевых розыгрышах.

– Какую цель ставите перед собой на завершающую часть сезона?
– Конечно, моя задача – отобраться в Сингапур. Ну и просто играть как можно лучше в концовке сезона.

В третьем круге соперницей Остапенко станет Дарья Касаткина из России.

Матч

Остапенко Е. (Латвия) - Кырстя С. (Румыния) - 6:4, 6:4

Место и дата

31 августа 18:00, , Онлайн-трансляция

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