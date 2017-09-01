Франция, Словения, Бельгия и Голландия примут чемпионат Европы в 2019 году
Чемпионат Европы по
волейболу пройдет в 2019 году сразу в четырех странах. С 13 по 29 сентября
турнир примут Франция, Словения, Бельгия и Голландия. Такое решение Европейской
конфедерации волейбола объявил в пятницу в Кракове ее президент Александар
Боричич.
Ранее четыре чемпионата Европы проходили в двух странах: в 2005 году турнир принимали Италия и Сербия и Черногория, в 2011-м – Австрия и Чехия, в 2013-м – Дания и Польша и в 2015-м – Болгария и Италия.
Таким образом, следующий чемпионат Европы станет рекордным по числу стран-организаторов. Города, в которых состоятся матчи турнира, будут объявлены позднее.
Добавим, что накануне в Польше стали известны полуфиналисты нынешнего чемпионата Европы. 2 сентября в полуфиналах сыграют: Сербия – Германия, Россия – Бельгия.