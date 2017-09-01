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Франция, Словения, Бельгия и Голландия примут чемпионат Европы в 2019 году

Источник:  CEVКомментарии

Чемпионат Европы по волейболу пройдет в 2019 году сразу в четырех странах. С 13 по 29 сентября турнир примут Франция, Словения, Бельгия и Голландия. Такое решение Европейской конфедерации волейбола объявил в пятницу в Кракове ее президент Александар Боричич.

Ранее четыре чемпионата Европы проходили в двух странах: в 2005 году турнир принимали Италия и Сербия и Черногория, в 2011-м – Австрия и Чехия, в 2013-м – Дания и Польша и в 2015-м – Болгария и Италия.

Таким образом, следующий чемпионат Европы станет рекордным по числу стран-организаторов. Города, в которых состоятся матчи турнира, будут объявлены позднее.

Добавим, что накануне в Польше стали известны полуфиналисты нынешнего чемпионата Европы. 2 сентября в полуфиналах сыграют: Сербия – Германия, Россия – Бельгия.

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