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Team Kinguin заменит Space Soldiers на DreamHack Montreal 2017

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Польский коллектив Team Kinguin заменит Space Soldiers на турнире DreamHack Montreal 2017.

Игроки Space Soldiers пропустят LAN-финал из-за того, что не успели получить канадскую визу. Напомним, что Space Soldiers выиграла европейкую квалификацию к турниру.

Организаторы чемпионата назвали имена последних приглашенных команд. Инвайты получили Gale Force и Luminosity Gaming. Ранее приглашения достались North, Cloud9, Immortals и Counter Logic Gaming. Коллектив compLexity Gaming прошел на турнир через североамериканскую квалификацию.

DreamHack Montreal 2017 пройдет с 8 по 10 сентября в Монреале. Призовой фонд составит 100 000 долларов.

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