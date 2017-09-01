Team Kinguin заменит Space Soldiers на DreamHack Montreal 2017

Польский коллектив Team Kinguin заменит Space Soldiers на турнире DreamHack Montreal 2017.



Игроки Space Soldiers пропустят LAN-финал из-за того, что не успели получить канадскую визу. Напомним, что Space Soldiers выиграла европейкую квалификацию к турниру.



Организаторы чемпионата назвали имена последних приглашенных команд. Инвайты получили Gale Force и Luminosity Gaming. Ранее приглашения достались North, Cloud9, Immortals и Counter Logic Gaming. Коллектив compLexity Gaming прошел на турнир через североамериканскую квалификацию.



DreamHack Montreal 2017 пройдет с 8 по 10 сентября в Монреале. Призовой фонд составит 100 000 долларов.



Источник