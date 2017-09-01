В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая старту сезона в мини-футболе

В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая старту 26-го по счету сезона отечественного мини-футбола.

Главными темами пресс-конференции были выступление российских клубов в Кубке УЕФА, перспективы российской Суперлиги, итоги реформы Высшей лиги и женского чемпионата России, развитие массовых проектов и предстоящие знаковые события в наступающем сезоне. Перед журналистами выступили президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев и почётный президент куратор сборных команд России по мини-футболу АМФР Семен Андреев.



Семён Андреев подвёл итоги выступления национальных команд нашей страны в прошлом сезоне, а также поделился с журналистами планами сборных России на предстоящий сезон, отметив растущее внимание УЕФА к развитию футзала и новые перспективы этого вида спорта на международной арене.



В заключительной части пресс-конференции её участники ответили на все интересующие журналистов вопросы, а после состоялась торжественная церемония награждения представителей СМИ, внесших заметный вклад в пропаганду и популяризацию мини-футбола.