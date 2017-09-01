Андрей Рублев: Мой темп игры позволяет конкурировать со многими парнями
53-я ракетка мира
Андрей Рублев прокомментировал свою победу над Григором Димитровым из Болгарии
(7:5, 7:6, 6:3) во втором круге US Open.
«Думаю, мой стиль – играть агрессивно в своем ритме, – приводит слова Рублева официальный сайт US Open. – Мне кажется, мой темп игры позволяет конкурировать со многими парнями. Думаю, это один из главных факторов в моей игре.
Когда я уступал с брейком в первом и втором сетах, я старался не зацикливаться на этом, а просто бороться, не обращая внимания на счет. В итоге, мне немного повезло, и у меня получились несколько хороших приемов. В нескольких розыгрышах я попал близко к линии и в конце сделал брейк».
В третьем круге US Open соперником Рублева станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.
Матч
Рублев А. (Россия) - Димитров Г. (Болгария) - 7:5, 7:6, 6:3
Место и дата
31 августа 19:30, , Онлайн-трансляция