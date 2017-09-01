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Андрей Рублев: Мой темп игры позволяет конкурировать со многими парнями

Источник:  US OpenКомментарии

53-я ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал свою победу над Григором Димитровым из Болгарии (7:5, 7:6, 6:3) во втором круге US Open.

«Думаю, мой стиль – играть агрессивно в своем ритме, – приводит слова Рублева официальный сайт US Open. – Мне кажется, мой темп игры позволяет конкурировать со многими парнями. Думаю, это один из главных факторов в моей игре.

Когда я уступал с брейком в первом и втором сетах, я старался не зацикливаться на этом, а просто бороться, не обращая внимания на счет. В итоге, мне немного повезло, и у меня получились несколько хороших приемов. В нескольких розыгрышах я попал близко к линии и в конце сделал брейк».

В третьем круге US Open соперником Рублева станет Дамир Джумхур из Боснии и Герцеговины.

Матч

Рублев А. (Россия) - Димитров Г. (Болгария) - 7:5, 7:6, 6:3

Место и дата

31 августа 19:30, , Онлайн-трансляция

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