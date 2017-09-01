Кокорин второй раз подряд стал лучшим игроком месяца по версии болельщиков «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признан лучшим игроком августа по версии болельщиков, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Кокорин принял участие в восьми матчах петербуржцев, в которых забил шесть мячей и сделал две результативных передачи.

Эта награда стала второй для форварда в качестве игрока «Зенита».

Напомним, Кокорин выступает за сине-бело-голубых с января 2016 года. Всего за «Зенит» 26-летний нападающий провел 64 матча и забил 22 мяча.