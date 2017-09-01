Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина6:4, 6:4Флипкенс
Баскетбол  Испания- : -Черногория
Баскетбол  Турция- : -Россия
Хоккей  Металлург- : -Амур
Хоккей  ЦСКА- : -Авангард
Футбол  Чехия- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кокорин второй раз подряд стал лучшим игроком месяца по версии болельщиков «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин признан лучшим игроком августа по версии болельщиков, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Кокорин принял участие в восьми матчах петербуржцев, в которых забил шесть мячей и сделал две результативных передачи.

Эта награда стала второй для форварда в качестве игрока «Зенита».

Напомним, Кокорин выступает за сине-бело-голубых с января 2016 года. Всего за «Зенит» 26-летний нападающий провел 64 матча и забил 22 мяча.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Итоговая таблица трансферов РФПЛИтоговая таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сергей Ташуев: «Зенит» на рынке провел лето наиболее качественноБывший главный тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев оценил летнюю трансферную кампанию ведущих российских клубов.Манчини пожелал скорейшего выздоровления мотогонщику Валентино РоссиГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини пожелал скорейшего выздоровления девятикратному чемпиону мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Валентино Росси.Бывший врач «Зенита»: Перед массажем Халку приходилось проводить ударно-волновую терапиюБывший врач «Зенита» Михаил Гришин рассказал о работе с итальянским тренером Лучано Спаллетти и бразильцем Халком.Илья Геркус: Дело не в финансовых запросах Дзюбы. Переговоры шли, но, увы, не получилось«Локомотив» не смог договориться о переходе нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
Волейбол
Франция, Словения, Бельгия и Голландия примут чемпионат Европы в 2019 году
Формула-1
Хэмилтон – лучший в первой практике на Гран-при Италии, у Квята – 14-е время
Футбол
Эльмир Набиуллин: «Спартак»? Я и с «Рубином» в еврокубки выйду
Хоккей
Генменеджер «Вашингтона»: Мы говорили с Овечкиным о том, что ему нужно сбросить лишний вес
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кокорин
Александр Кокоринвсе новости