Шейдаев перешел в «Карабах»
Источник: ФК «Карабах»Комментарии
Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев перешел в «Карабах».
Официальный сайт клуба подтвердил, что «скакуны» взяли Шейдаева в аренду до конца этого сезона.
Шейдаев по контракту принадлежит турецкому «Трабзонспору».
21-летний Рамиль Шейдаев является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он на правах аренды играл за словацкую «Жилину» и в шести матчах забил три мяча.
Форвард поможет азербайджанскому клубу в матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», «Атлетико» и «Ромы».
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