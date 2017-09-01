Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев перешел в «Карабах».

Официальный сайт клуба подтвердил, что «скакуны» взяли Шейдаева в аренду до конца этого сезона.

Шейдаев по контракту принадлежит турецкому «Трабзонспору».

21-летний Рамиль Шейдаев является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он на правах аренды играл за словацкую «Жилину» и в шести матчах забил три мяча.

Форвард поможет азербайджанскому клубу в матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», «Атлетико» и «Ромы».