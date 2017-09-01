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Шейдаев перешел в «Карабах»

Источник:  ФК «Карабах»Комментарии

Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев перешел в «Карабах». 

Официальный сайт клуба подтвердил, что «скакуны» взяли Шейдаева в аренду до конца этого сезона.

Шейдаев по контракту принадлежит турецкому «Трабзонспору».

21-летний Рамиль Шейдаев является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он на правах аренды играл за словацкую «Жилину» и в шести матчах забил три мяча. 

Форвард поможет азербайджанскому клубу в матчах группового этапа Лиги чемпионов против «Челси», «Атлетико» и «Ромы».

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