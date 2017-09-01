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Волков оказался легче Штруве на 5,9 кг

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

В пятницу в Роттердаме прошла ранняя процедура взвешивания всех участников турнира UFC Fight Night 115.

Представители тяжелой весовой категории Александр Волков и Стефан Штруве уложились в лимит своего дивизиона (до 120 кг). Вес Волкова составил 113,8 кг, Штруве – 119,7 кг.

Также в рамках турнира выступят еще четыре российских бойца: Абдул-Керим Эдилов (до 93 кг), Маирбек Тайсумов, Рустам Хабилов (оба – до 70 кг) и Забит Магомедшарипов (до 65 кг). Все вышеперечисленные бойцы уложились в вес.

Напомним, турнир UFC Fight Night 115 пройдет в Роттердаме 2 сентября. Поединок Волков – Штруве станет главным событием вечера.

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