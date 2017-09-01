Волков оказался легче Штруве на 5,9 кг

Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC в Голландии, где подерется Волков

Что? Где? Когда? Вся информация о турнире UFC в Голландии, где подерется Волков 2 сентября в Роттердаме (Голландия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 115.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс оставил запись на своей странице в Twitter. Напомним, ранее американец провалил второй допинг-тест в профессиональной карьере.

Джон Джонс обратился к Богу после проваленного допинг-теста Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс оставил запись на своей странице в Twitter. Напомним, ранее американец провалил второй допинг-тест в профессиональной карьере.

Как завершится бой Александр Волков — Стефан Штруве? Опрос 2 сентября в Роттердаме состоится бойцовское шоу UFC Fight Night 115. В главном поединке вечера россиянин Александр Волков сразится против голландца Стефана Штруве.