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Ингасон – лучший игрок «Ростова» в матче с «Зенитом»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии
Ингасон – лучший игрок «Ростова» в матче с «Зенитом»
Фото: ФК «Ростов»

На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего футболиста матча 8-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).

Победителем стал защитник Сверрир Ингасон. Кроме этого, в тройку вошли вратарь Сергей Песьяков и полузащитник Тимофей Калачев.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ингасон провел 7 матчей за «Ростов».

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