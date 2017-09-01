Ингасон – лучший игрок «Ростова» в матче с «Зенитом»
Источник: ФК «Ростов»Комментарии
Фото: ФК «Ростов»
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего футболиста матча 8-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0).
Победителем стал защитник Сверрир Ингасон. Кроме этого, в тройку вошли вратарь Сергей Песьяков и полузащитник Тимофей Калачев.
Напомним, что в нынешнем сезоне Ингасон провел 7 матчей за «Ростов».
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