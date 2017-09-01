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Сергей Семак: Надо собирать в Уфе полный стадион, но пока не получается

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил посещаемость домашних матчей команды.

- У нас стадион больше по вместимости, чем у «Салавата Юлаева». Надо собирать полный стадион, но пока не получается. Но я за то, чтобы зрители везде ходили: им на хоккей, и на футбол. Чем больше, тем лучше, - заявил Семак.

В данный момент «Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. 

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