Сергей Семак: Надо собирать в Уфе полный стадион, но пока не получается

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак оценил посещаемость домашних матчей команды.

- У нас стадион больше по вместимости, чем у «Салавата Юлаева». Надо собирать полный стадион, но пока не получается. Но я за то, чтобы зрители везде ходили: им на хоккей, и на футбол. Чем больше, тем лучше, - заявил Семак.

В данный момент «Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

