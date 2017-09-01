Рафаэль Надаль: В матче с Даниэлем я немного нервничал

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свое выступление в матче второго круга Открытого чемпионата США.

- Поначалу я немного нервничал. Нервы иногда не позволяют воспользоваться своими шансами, и вот уже счет 4:4, а соперник свой первый же брейк-пойнт реализует. Так уходит сет, а потом ты уже оказываешься под давлением.

Начало второго сета было напряженным, так что я рад, что смог перевернуть ход борьбы. Скорость сегодня была хорошая, боролся тоже хорошо. По ходу матча стал играть лучше, и это важно перед следующим матчем. Дни, когда побеждаешь без лучшей игры, самые важные. Они дают возможность прибавить в следующем матче. Я хорошо тренируюсь — теперь нужно показать это в матчах. Я верю, что могу это сделать, - цитирует Надаля «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт турнира.

Рафаэль Надаль в матче второго раунда одержал победу над представителем Японии Таро Даниэлем.





