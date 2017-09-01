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Анатолий Мещеряков: «Локомотив» достаточно эффективно поработал в это трансферное окно

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков прокомментировал работу клуба на трансферном рынке. 

- Клуб достаточно эффективно поработал в это трансферное окно с учетом всех обстоятельств и тех игроков, которые к нам пришли. Если бы совет директоров не был удовлетворен качеством приглашенных игроков за те деньги, за которые они пришли, он признал бы трансферную кампанию неудовлетворительной и сделал бы замечания.

Без сомнения, всегда есть куда улучшаться, но на мой взгляд, к нам пришли достаточно качественные игроки за те деньги, за которые мы их приобрели, хотя окончательную оценку всех приобретений должна показывать игра, - рассказал Мещеряков.

В данный момент «Локомотив» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.



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