Сергей Ташуев: «Зенит» на рынке провел лето наиболее качественно

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев оценил летнюю трансферную кампанию ведущих российских клубов.

- Конечно, «Зенит» провел лето наиболее качественно на рынке. Во-первых, взял в первую очередь квалифицированных футболистов. Во-вторых, игроки пришли не только делать результат здесь и сейчас, но будут прогрессировать и развиваться дальше. Это отличный бизнес-план получается. Неоднозначное мнение по тому, что пришло много аргентинцев.

Это как минус, так и плюс. Хорошо, что им вместе будет легче адаптироваться в российской команде. Аргентинцы постоянно будут общаться между собой и одновременно налаживать контакт с другими ребятами. Однако не всегда идет на пользу команде наличие большого количества представителей Южной Америки. Впрочем, тренерский штаб и другие специалисты «Зенита» наверняка понимают, с чем столкнутся и смогут все контролировать. Но питерцы определенно на первом месте по итогам трансферного окна, - рассказал Ташуев в интервью изданию «Спорт день за днем».

Напомним, после восьми туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Локомотив» на одно очко.





