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12 игроков «Спартака» начали подготовку к матчу с «Рубином»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

В пятницу «Спартак» начал подготовку к матчу девятого тура премьер-лиги с «Рубином».

В пятницу в расписании красно-белых значатся два занятия – утреннее и вечернее. Первое началось в 11:00 (мск) с разминки. После этого игроки выполнили различные упражнения технического толка. А завершилась тренировка растяжкой. В общей сложности игроки провели на поле около часа.

В отсутствие игроков сборных в практическом уроке приняли участие 12 человек: вратарь Артем Ребров, защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Марко Петкович, полузащитники Фернандо, Денис Глушаков, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, нападающие Зе Луиш и Луис Адриано.

Следует отметить, что хавбек Роман Зобнин работает по индивидуальной программе в сборной России под присмотром физиотерапевта Серхио Габриэля де Сан Мартина. Защитник Сердар Таски и полузащитник Артем Тимофеев проходят курс лечения.

Вратарь Александр Максименко, защитники Георгий Тигиев, Константин Щербаков, полузащитник Артем Самсонов и нападающий Денис Давыдов командированы в «Спартак-2» для участия во встрече с «Лучом-Энергией». Матч пройдет 2 сентября в Сокольниках. Начало – 17:00 (мск). На завтра у «Спартака» запланированы две тренировки.

Матч «Спартак» – «Рубин» пройдет 9 сентября. Начало – 19:00 (мск). 

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